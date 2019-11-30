Новые изображения Huawei Nova 6

Новый смартфон Huawei Nova 6 представят 5 декабря. Новый набор рендеров демонстрирует надпись на оборотной стороне рядом с камерами, на котором написано «AI Camera|OIS Tele», намекающие на функции камеры с AI и телеобъектив с OIS.

Смартфон выпустят в четырех цветах и двух вариантах памяти - 8 Гб/128 Гб и 8 Гб/256 Гб. Кроме того, будут версии 4G и 5G, но согласно списку, первый будет доступен только в варианте хранения 128 ГБ и поставляется с градиентами черного, синего и сине-фиолетового цветов.

Вариант 5G будет доступен как с 128 ГБ, так и с 256 ГБ хранилищем, а также в красном цвете. Производитель не раскрывает все технические характеристики, но уже известно, что Huawei Nova 6 построен на однокристальной платформе Kirin 990 и оснащен сдвоенной фронтальной камерой 32 МП + 8 Мп, автофокусом и широкоугольным объективом с углом обзора 105°.