Новые изображения смартфона Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView смартфон от HMD Global является одним из самых ожидаемых смартфонов. Это связано с тем, что смартфон считается первым в мире, который оснащен модулем из пяти камер на задней панели и флагманскими спецификациями. Теперь в Интернете появилось новое изображение, которое рекламируется как первый пресс-рендеринг телефона.

Впервые опубликованный известным консультантом Эваном Блассом, предполагаемый пресс-релиз показывает знакомую компоновку пентакамеры, расположенную в форме 1-1-3 с оптикой ZEISS, которую мы видели в предыдущих утечках. Также можно заметить дисплей с соотношением сторон 18:9 со значком отпечатка пальца в нижней половине экрана, указывающим на наличие сканера отпечатка пальца на дисплее. Примечательно, что Nokia 9 может стать первым предложением бренда, оснащенным биометрикой. Кроме того, изображение показывает, что телефон будет поставляться в стеклянном и металлическом корпусе. На задней панели находится бренд Android One, подтверждающий, что телефон будет поставляться со стандартным Android 9 Pie.