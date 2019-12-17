Новые изображения смартфона Samsung Galaxy S11+

В социальных сетях интернета, начали выкладывать изображения нового ожидаемого флагмана Samsung Galaxy S11+.

На изображение видно что, основная камера получит три сенсора, которые расположены вертикально друг за другом. Но ранее писали что, новинка еще должна получить ToF-сенсор и LED-вспышку. Ещё смартфону приписывают 6.9 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана QHD+ с частотой обновления изображения 120 герц. За производительность такого экрана будет отвечать фирменный процессор Exynos или Qualcomm Snapdragon, в зависимости от страны. Смартфон должны представить в феврале месяце 2020 года.