Новые кулеры NZXT Kraken Z63 и Z73 с настраиваемыми ЖК-дисплеями

NZXT представила новую серию кулеров Kraken Z63 и Z73, которая оснащена настраиваемым 60-миллиметровым ЖК-экраном, который может отображать системную информацию, персонализированное изображение или GIF.

Разница между обеими моделями заключается в их производительности, Kraken Z73 использует 360-мм радиатор для размещения 120-мм тройного вентилятора (общая длина 394 мм), а Kraken Z63 использует 280 мм с местом для 2x 140 мм вентиляторов (длина 315 мм).

120-мм вентиляторы вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, тогда как 140-мм вентиляторы между 500 и 1800 об/ мин.

Трубки длиной 400 мм защищены нейлоновой оплеткой и совместимы с процессорами Intel LGA115X, LGA1366, LGA20XX и AMD AM4 и TR4. NZXT Kraken Z73 будут доступны по цене $ 280, а NZXT Kraken Z63 от $ 250.