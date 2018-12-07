Новые механические часы-скелетоны от CIGA Design и Xiaomi

Xiaomi выпустил новые механические часы с прозрачным механизмом. Механические часы Xiaomi CIGA являются сторонним продуктом. Он поставляется компанией Shenzhen Haojia Innovation Co., Ltd., которая также отвечает за услуги после продажи. Ожидается, что поставки начнутся с 20 января 2019 года по цене $145. Механические часы CIGA Design Mechanical Watch Z Series имеют прочный корпус из нержавеющей стали.

Стекло изготовлено из искусственного сапфира толщиной 1,2 мм. Материал более износостойкий и устойчив к царапинам, чем обычный стекло, а его долговечность является первоклассной. Он поставляется с сертификатом водонепроницаемости и их можно также носить в дождливые дни.

Новинка оснащена механизмом Sea-Gull ST2553JK с автоматическим заводом и допускающий погрешность в сутки до -15/+30 с. Производитель предлагает три цветовых варианта силиконового ремня: чёрный, синий и красный.