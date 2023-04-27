Новые мини-ПК получат APU Ryzen 9 7940H

Издание WCCF поделилось подробностями о новых компактных ПК от Minisforum, GMKtech, ASUS, Morefine, Machenike и других производителей. Утверждается, что новинки получат восьмиядерные APU Ryzen 9 7940H и Ryzen 7 7840H на архитектуре Zen 4, 8 МБ кеш-памяти второго уровня, 16 МБ третьего уровня, тактовой частотой от 4,0 ГГц до 5,2 ГГц и от 3,8 до 5,1 ГГц соответственно, поддержку ОЗУ LPDDR5Х-7500 до 256 ГБ и USB4, интегрированную графику Radeon 780M, производительность которой можно сравнить с настольной GeForce GTX 1650, а также интерфейс HDMI 2.1. При этом цена Barebone комплектов подобных мини-ПК составит около 500 долларов.

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