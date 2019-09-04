Новые мониторы Acer Nitro XV3 с частотой обновления экрана до 240 Гц

Берлин, Германия (4 сентября 2019 г.) — Компания Acer представила новую линейку игровых мониторов Nitro, призванных выдавать живое и яркое изображение в играх любого жанра и при воспроизведении другого мультимедийного контента. В линейку Acer Nitro XV3 входит четыре монитора для геймеров, которые отличаются крайне высокой частотой обновления экрана, поддержкой современных разрешений и привлекательной для аудитории геймеров и энтузиастов.

Новые мониторы Nitro с матрицей IPS поддерживают технологию NVIDIA® G-SYNC® и по умолчанию задействуют переменную частоту обновления (VRR) при подключении к видеокартам NVIDIA GeForce® GTX 10-й серии и NVIDIA GeForce® RTX® 20-й серии, чтобы минимизировать задержки и устранить разрывы изображения. Также новые мониторы поддерживают технологии Acer Agile-Splendor, Adaptive-Sync и Visual Response Boost (VRB), способствующие заметному улучшению качества изображения во всех режимах работы.

В устройствах линейки Nitro XV3 используются панели с «быстрыми» жидкими кристаллами, поддерживающие 99­процентное соответствие цветовому пространству sRGB. Эти мониторы, получившие сертификат DisplayHDR 400, также демонстрируют сверхбыстрое время отклика (до 1 мс в режиме VRB). А с частотой обновления экрана до 240 Гц геймеры будут в восторге от плавности смены кадров и чёткости картинки.

Среди новых игровых мониторов Acer Nitro две модели — с диагональю экрана 27 дюймов и две — с диагональю 24,5 дюйма.

Acer Nitro XV273U S

Acer Nitro XV273 X

Новая модель Nitro XV273U S: максимальная детализация благодаря поддержке разрешения WQHD (2560x1440) и частота обновления экрана в 144 Гц с возможностью разгона до 165 Гц.

Acer Nitro XV253Q X

Монитор Nitro XV273 X: разрешение Full HD (1920x1080), частота обновления экрана до 240 Гц, поддержка технологии DisplayHDR™ 400 и матрица IPS с нативным временем отклика 5 мс (G2G — 1 мс, минимально 0,1 мс).

Acer Nitro XV253Q P

Acer Nitro XV253Q X: 24,5 дюйма, Full HD разрешение и частота обновления 240 Гц,Здесь принцепи все тоже самое, характеристики монитора от старшего брата не чем не отличаются кроме частотой кадров до 140 Гц.

Стоимость и доступность в продаже

Монитор Acer Nitro XV273U S появится в Европе в январе 2020 года по цене 649 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.

Модель Acer Nitro XV273 X появится в Европе в сентябре 2019 года по цене 519 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.

Монитор Acer Nitro XV253Q X появится в Европе в ноябре 2019 года по цене 419 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.

Монитор Acer Nitro XV253Q P появится в Европе в октябре 2019 года по цене 329 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.

Все мониторы поддерживают технологию Acer Game Mode — восемь предустановленных режимов работы монитора, которые помогают настроить изображение под различные виды контента: Action, Racing, Sport, User, Standard, ECO, Graphic and Movie (шутеры, гоночные симуляторы, спортивные игры, пользовательский, ECO-режим, а также режимы для просмотра изображений и видео).

Новые игровые мониторы Acer были представлены на пресс-конференции next@acer, которая проходила в Берлине.