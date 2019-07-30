Новые наручные часы C+86 Sports Watch

В часах используется кварцевый механизм японской компании Seiko и силиконовый ремешок. Заявлена также возможность погружения под воду на глубину до 30 метров.На основном циферблате имеется три небольших хронографа с функцией секундомера: один считает секунды, второй — минуты, а третий — часы. Управление осуществляется с помощью кнопок сбоку. Одна из них отвечает за пуск/остановку таймера, а вторая служит для его сброса.Сразу стоит отметить, что Xiaomi C+86 Sports Watch — не умные часы. Они выполнены в корпусе из нержавеющей стали 316L с устойчивым к появлению царапин минеральным стеклом, прикрывающим большой круглый циферблат. Стрелки и циферблат светятся в темноте, так что аксессуаром можно пользоваться независимо от времени суток и окружающей обстановки. О стоимости новинки пока неизвестно.