Новые наушники Razer Kraken X с восьмиканальным звуком за $ 50

Игровые гарнитуры Razer's Kraken, без сомнения, являются основой бренда, когда речь заходит о аудио продуктах. Компания представила новое дополнение к линейке Kraken под названием Razer Kraken X, которое позиционируется как самая легкая игровая гарнитура на рынке. Точный вес новинки 250 г.

Kraken X имеет амбушюры из вспененного материала с эффектом памяти и регулируемое оголовье. Частотная характеристика наушников — 12- 28000 Гц, импеданс — 32 Ом, чувствительность — 106 дБ. В наушниках используются 40 мм излучатели и оснащены микрофон с кардиоидной диаграммой направленности на гибкой ножке. Рядом расположился выключатель микрофона и регулятор громкости. Для подключения служит кабель длиной 1,3 м с разъемом диаметром 3,5 мм.

Kraken X также поддерживает виртуальный 7.1-канальный объемный звук при использовании с Windows 10 64-битным ПК. Кроме того, производитель обещал, что это будет стандартная функция для всех будущих гарнитур Razer по цене менее $ 99. Razer Kraken X стоит $ 50 и доступен в классическом черном цвете. Также есть версия для консоли с синими вставками.