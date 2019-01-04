Новые наушники Triple Driver

Китайская аудиокомпания 1More, выпустила беспроводную версию своих знаменитых в настоящее время наушников-вкладышей Triple Driver.

Bluetooth-наушники Triple Drive 1More сертифицированы LDAC - фирменный аудиокодек Sony без потерь качества, а также цифровое масштабирование, обеспечивающее беспроводное воспроизведение дорожек с низким разрешением с высоким разрешением. Обод наушников имеет микрофонную решетку противоположного действия, которая дублирует «подавление шума окружающей среды», что помогает нейтрализовать окружающий шум во время разговоров. Также в наушниках установлена функция быстрой зарядки, которая за 10 минут заряда, даст возможность прослушивать музыку в течении двух часов. Общая выносливость батареи оценивается в семь часов непрерывного пользования.