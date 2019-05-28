Новые ноутбуки ASUS ZenBook и VivoBook получат ScreenPad 2.0

ASUS представила новые модели ноутбуков ZenBook и VivoBook, каждая из которых будет оснащена ScreenPad 2.0.

ScreenPad 2.0 - это обновление технологии трекпада ASUS, представленной в прошлом году на ZenBook Pro. Это решение интегрирует 5,65-дюймовый дополнительный экран в трекпад ноутбука, позволяя выполнять такие функции, как управление медиаплеером или активация макросов клавиатуры. ScreenPad 2.0 также позволяет перемещаться между несколькими экранами ярлыков и длительно нажимать на значки, чтобы перемещать или удалять их. Раньше ScreenPad использовал энергосберегающий дискретный графический процессор ноутбука, теперь же он использует встроенную в процессор графику Intel, предлагая более чем вдвое больший срок службы батареи.

Линейка ZenBook S 2019 выпускается с размерами 13, 14 и 15 дюймов. Все они оснащены процессорами Intel Core i7, но 15-дюймовая модель может иметь графический процессор Nvidia GTX 1650 Max-Q, в то время как меньшие версии подходят только для MX250.

ScreenPad 2.0 также входит в линейку недорогих ноутбуков Asus VivoBook. Модели 2019 года имеют 13- и 15-дюймовые опции, поддерживающие до процессоров Core i7 и графику MX250. Сроки старта продаж и цены новинок будут объявлены позже.