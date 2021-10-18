Новые ноутбуки Apple MacBook Pro будут иметь вырез для камеры

На выходных в Интернете было опубликовано несколько фотографий, на которых, показан дисплей новых ноутбуков MacBook Pro с вырезом. Вырез, по-видимому, будет использоваться для размещения камеры FaceTime, микрофона, а также датчика освещения истинного тона. Устройство также, будет иметь гораздо более тонкую лицевую панель, чем нынешняя линейка MacBook. Фотография ниже дает нам понять, как может выглядеть этот новый MacBook.

На сегодняшнем мероприятии ожидается представление 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с более мощными процессорами. По слухам, Apple также выпустит обновленный Mac Mini с новым дизайном и рядом других обновлений. Мы также можем увидеть второй новый iMac, раньше была 24-дюймовая модель, а теперь мы можем увидеть 32-дюймовую модель.