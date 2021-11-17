Новые ноутбуки Dynabook Satellite Pro

Ноутбук Dynabook Satellite Pro C50 оснащен большим 15,6-дюймовым HD-дисплеем вместе с цифровой клавиатурой на правой стороне клавиатуры. Все последние версии Satellite Pro поставляются с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro и оснащены двойными микрофонами, веб-камерами с разрешением 720p и стереодинамиками.
Семейство недорогих ноутбуков Satellite Pro, обеспечивающих идеальный баланс производительности и портативности, идеально подходит для бизнеса. Это семейство ноутбуков, ориентированное на мобильность, увеличенное время автономной работы и мощные функции, создано для разумных бюджетов и готово справиться с любой вашей мобильной вычислительной задачей.