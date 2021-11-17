Новые ноутбуки Dynabook Satellite Pro

Dynabook обновила свою линейку ноутбуков Satellite Pro последней операционной системой Microsoft Windows 11 и процессорами Intel Tiger Lake, сделав новые ноутбуки доступными по цене от 770 долларов. Ноутбук Dynabook Satellite Pro C40 оснащен 14-дюймовым дисплеем Full HD и доступен с процессором Intel Core i5-1135G7, поддерживаемым 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Оба ноутбука включают в себя перезаряжаемую батарею 45,6 Втч, HDMI, Gigabit Ethernet, аудиоразъемы 3,5 мм, а также 3 порта USB 3.2 Gen 1, состоящие из двух разъемов USB-A и одного разъема USB-C.

Ноутбук Dynabook Satellite Pro C50 оснащен большим 15,6-дюймовым HD-дисплеем вместе с цифровой клавиатурой на правой стороне клавиатуры. Все последние версии Satellite Pro поставляются с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro и оснащены двойными микрофонами, веб-камерами с разрешением 720p и стереодинамиками.

Семейство недорогих ноутбуков Satellite Pro, обеспечивающих идеальный баланс производительности и портативности, идеально подходит для бизнеса. Это семейство ноутбуков, ориентированное на мобильность, увеличенное время автономной работы и мощные функции, создано для разумных бюджетов и готово справиться с любой вашей мобильной вычислительной задачей.