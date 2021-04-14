Новые ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 представили в России

Компания Honor представила в России обновленные ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15, которые вышли в Китае еще в начале года. Итак, MagicBook 14 с чипом Intel Core i7-1165G7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценен в 100 тысяч рублей, а с Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ – в 80 тысяч рублей. MagicBook 15 с Intel Core i5-1135G7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стоит 90 тысяч рублей. Старт продаж намечен на 20 апреля, а до 3 мая новинки можно приобрести со скидкой в 15 тысяч рублей в официальном онлайн-магазине Honor.

Напомним, что ноутбуки оснащаются графическим адаптером NVIDIA GeForce MX450 GPU, оперативной памятью DDR4, твердотельным накопителем PCIe NVMe, 14- и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9, 100% охватом цветовой палитры sRGB и пиковой яркостью 300 кд/м2, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, портом USB 3.2 Gen 1 Type-C, одним интерфейсом HDMI и двумя USB 2.0 Type-A, 3,5 мм разъемом, выдвижной веб-камерой, дактилоскопом, предустановленной ОС Windows 10, поддержкой многоэкранной совместной работы, батареями ёмкостью 56 и 42 Втч, а также поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.

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