Новые ноутбуки Lenovo серии Slim оснащены обновленными процессорами AMD и Intel

Lenovo сегодня представила новое поколение ноутбуков серии Slim в США. К ним относятся ноутбуки Slim 9i, Slim 7i и Slim7i Pro X, Slim 7i Carbon и Slim 7. Последний из них оснащен процессором AMD Ryzen 6000 Series. Хотя улучшения не столь значительны, новая линейка предлагает достойный прирост производительности, долговечности и качества экрана.

Lenovo Slim 9i — это 14-дюймовый ноутбук с WiFi 6 и тремя портами Thunderbolt 4. Дисплей включает в себя возможность обновления до сенсорного дисплея 4K OLED Puresight, который несомненно, сделает изображение более четким и захватывающим в играх. Он также включает в себя инфракрасную веб-камеру IdeaPad, это означает, что он будет иметь возможность распознавания лиц. Он также оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения. Slim 7i Pro X, и Slim 7 Pro X — это 14-дюймовые ноутбуки, первый предлагает процессор Intel Core 12-го поколения, а второй включает процессор AMD Ryzen серии 6000. Они могут быть оснащены до 32 ГБ ОЗУ и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050. Оба ноутбука весят 1,59 кг. Slim 7 с 16-дюймовым экраном оснащен процессором AMD Ryzen серии 6000 и стоит от 1499 долларов. Slim 7i доступен с диагональю экрана 14 или 16 дюймов и оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения. Для тех, кто ищет легкий ноутбук Lenovo может предложить 13-дюймовый Lenovo Slim 7i Carbon весом 1 кг. Как следует из названия, он снижает вес за счет карбонового корпуса. Он включает в себя процессоры Intel Core 12-го поколения и автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора и мощности для экономии заряда аккумулятора. 7i Carbon доступен либо в виде 13-дюймового ноутбука, либо в виде обновленной модели с 13,3-дюймовым сенсорным экраном Lenovo Puresight.