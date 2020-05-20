Новые ноутбуки RedmiBook получат APU AMD Ryzen 4000

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о новых ноутбуках Redmi, выход которых ожидается в ближайшие недели. Итак, источник сообщается о трех моделях: RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16. Некоторые характеристики приводятся по двум модификациям: TIMI TM1951 и TIMI TM1953. Они получат 16 ГБ оперативной памяти, SSD Samsung вместимостью 512 ГБ, а также новейшие платформы Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U соответственно. Наличие данных APU обнадеживает, ведь перед нами действительно производительные изделия. Что до инсайдера rogame, то он известен сливами достоверных данных. Например, в феврале этот информатор рассказал о Core i7-1068NG7 в новом MacBook Pro 13.