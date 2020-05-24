Новые ноутбуки Redmibook получат три режима производительности

Компания Redmi поделилась подробностями о новых ноутбуках Redmibook, которые будут представлены уже 26 мая. Новинки оснастят продвинутой системой охлаждения с крупным вентилятором и тепловыми трубками и тремя режимами производительности – максимальным, сбалансированным и тихим. Для переключения между ними нужно будет использовать сочетание клавиш Fn+K.

Ранее в сети появлялась информация о трех моделях: RedmiBook 13, RedmiBook 14S и RedmiBook 16. Две модификации (TIMI TM1951 и TIMI TM1953) получат 16 ГБ оперативной памяти, SSD Samsung вместимостью 512 ГБ, а также новейшие платформы Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U соответственно.
Комментарии и отзывы Redmibook 13
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