Новые ноутбуки компании LG

2018-12-12, Автор - Ganibal; Продукт - LG Gram; [129]
На выставке CES 2019 компания LG представила две модели ноутбуков линейки Gram.

Первая модель - это 17-дюймовый ноутбук. Он оснащен дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10, что, по словам LG, делает его идеальным для редактирования изображений и видео. Кроме того, ноутбук будет поставляться с жестким диском на 256 ГБ или 512 ГБ., 8 или 16 ГБ ОЗУ, батареей 72 Вт и портами Thunderbolt 3. Поскольку линейка Gram известна своей сверхлегкостью, LG уделяет большое внимание ее весу и данная модель будет весить 1.34 кг. Второе устройство представляет собой 14-дюймовый гибрид 2 в 1 ноутбука и планшета. Он будет иметь сенсорную панель Full HD, прикрепленную к клавиатуре с шарниром на 360 градусов, и будет поставляться с ручкой Wacom AES 2.0. Как и 17-дюймовый ноутбук, он также будет оснащен процессором Intel Core 8-го поколения и будет иметь 256 ГБ/512 ГБ SSD-хранилища и 8 ГБ/16 ГБ ОЗУ. Оба устройства будут иметь сканеры отпечатков пальцев.

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