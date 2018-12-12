Новые ноутбуки компании LG

На выставке CES 2019 компания LG представила две модели ноутбуков линейки Gram.

Первая модель - это 17-дюймовый ноутбук. Он оснащен дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10, что, по словам LG, делает его идеальным для редактирования изображений и видео. Кроме того, ноутбук будет поставляться с жестким диском на 256 ГБ или 512 ГБ., 8 или 16 ГБ ОЗУ, батареей 72 Вт и портами Thunderbolt 3. Поскольку линейка Gram известна своей сверхлегкостью, LG уделяет большое внимание ее весу и данная модель будет весить 1.34 кг. Второе устройство представляет собой 14-дюймовый гибрид 2 в 1 ноутбука и планшета. Он будет иметь сенсорную панель Full HD, прикрепленную к клавиатуре с шарниром на 360 градусов, и будет поставляться с ручкой Wacom AES 2.0. Как и 17-дюймовый ноутбук, он также будет оснащен процессором Intel Core 8-го поколения и будет иметь 256 ГБ/512 ГБ SSD-хранилища и 8 ГБ/16 ГБ ОЗУ. Оба устройства будут иметь сканеры отпечатков пальцев.