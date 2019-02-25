Новые ноутбуки от Lenovo на MWC 2019

На MWC 2019 компания Lenovo представила множество новых ноутбуков в своих сериях Thinkpad X и T, а также в семействе Ideapad. Есть также два новых бюджетных ноутбука для предприятий и новый удобный монитор для путешествий ThinkVision USB-C.

Большинство из них это устройства среднего уровня, но Lenovo добавляет такие функции, как экран конфиденциальности и затвор, по сравнению с более дорогой линией. Например, новые ThinkPad X390, X390 Yoga, T490s, T490 и T590 теперь предлагают HDR и варианты отображения с низким энергопотреблением, а также WiFi 6, в дополнение к экрану для веб-камеры ThinkShutter и технологии защиты экрана PrivacyGuard. PrivacyGuard использует камеру над экраном, чтобы обнаружить ваши глаза. Lenovo также обновила линейку ноутбуков среднего класса и многофункциональных ноутбуков IdeaPad с новыми C340, S340 и S540. Все три модели доступны в 14-дюймовой и 15-дюймовой версиях.