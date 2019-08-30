Новые подробности о Moto E6 Plus

У Moto E6 Plus дисплей с каплевидным вырезом спереди и двойная камера сзади, а также сканер отпечатков пальцев. Свежие рендеры демонстрируют порт microUSB снизу, а также разъем для наушников 3,5 мм.

Новинка будет поставляться с SoC Helio P22 в сочетании с оперативной памятью объемом до 4 ГБ и 32/64 ГБ хранилища, а также будет иметь слот для карт памяти microSD. Селфи-камера будет иметь 8 МП датчик, а двойная камера на задней панели представляет собой комбинацию из 13 МП основного и 2 МП датчиков глубины. Ожидается, что вариант Moto E6 Plus объемом 64 ГБ обойдется в 150 евро.