Новые подробности о Moto G7

Благодаря еще одной утечке, связанной с FCC, теперь известны варианты оперативной и встроенной памяти Moto G7. Самая мощная конфигурация 4GB + 64GB будет поступать на рынки развивающихся стран, Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию. Скромную модель 3GB + 32GB получат Европа, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Moto G7 с NFC будет продаваться в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Смартфон будет поддерживать быструю зарядку либо на 5V/3A, 9V/2A, либо на 12V/1.5A. Ожидается, что Moto G7 официально анонсируют на Mobile World Congress в конце февраля.