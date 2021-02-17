Новые подробности о Redmi Note 10

Серию Redmi Note 10 должны запустить 4 марта, и теперь официальная страница Xiaomi India разместила несколько подсказок о новых телефонах.

Новый дизайн смартфонов должен стать легче и тоньше, чем его предшественники. На одном из тизеров демонстрируется дисплей с круглым отверстием под селфи-камеру.

Упоминается защита Gorilla Glass на передней панели и рейтинг IP52. Также виден боковой профиль устройства, на котором расположен сканер отпечатков пальцев и виден выступ основной камеры. Задняя часть устройства изогнута, а дисплей кажется плоским.

Смартфоны должны получить аудио высокого разрешения, более быструю зарядку и ,возможно,Snapdragon 750G. Ранние утечки предполагают, ЖК-панель с высокой частотой обновления и основной датчик камеры на 108 МП. Redmi Note 10 будет доступен в белом, зеленом и сером цветах, а модель Pro будет в бронзовом, синем и сером.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Новости:
Apple начала продавать восстановленные iPhone 11 Pro

Компания Apple начала продавать бывшие в употреблении (восстановленные) смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 ...
Motorola Edge S стоит всего 310 долларов

Вчера на мероприятии в Китае Motorola анонсировала свой новейший флагманский смартфон под названием Edge ...
Motorola Edge S уже активно продается

Motorola Edge S был официально выпущен в продажу день назад с 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления ...
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Представлен смартфон Vivo Y20 2021...
Представлен смартфон Vivo Y20 2021Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y20 2021, которая работа под управлением Funtouch ...
Представлен компактный корпус DarkFlash ...
Представлен компактный корпус DarkFlash Компания DarkFlash представила ПК-корпус DLH21, который предназначен для создания компактной системы на о...
Xiaomi Mi 11 показали на качественном ре...
Xiaomi Mi 11 показали на качественном реВ сети появилось первое качественное изображение флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 за авторством автори...
Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0" Kids E...
Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A 8.0" Kids Edition, кото...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Ed...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura EdСетевые источники сообщили о скором выходе видеокарты Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Edition, которая си...
Представлена 3D-карта Colorful iGame GeF...
Представлена 3D-карта Colorful iGame GeFКомпания Colorful пополнила ассортимент видеокарт моделью iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V, которая ор...
Складной смартфон Microsoft Surface Duo ...
Складной смартфон Microsoft Surface Duo Недавно мы писали о том, что складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на домашнем американском р...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на ренд...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на рендВ сети появились качественные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX100S, официальный анонс кото...
Samsung Exynos 2100 превосходит Snapdrag...
Samsung Exynos 2100 превосходит SnapdragГрядущий процессор Samsung Exynos 2100 будет конкурировать с процессором Qualcomm Snapdragon 888, однако ...
Apple iPad Pro будет оснащаться OLED-экр...
Apple iPad Pro будет оснащаться OLED-экрВ первой половине 2021 года ожидается запуск планшета Apple iPad Pro с мини-светодиодной подсветкой. План...
Realme 7 5G появился в глобальной продаж...
Realme 7 5G появился в глобальной продажБренд Realme дал старт глобальным продажам смартфона Realme 7 5G, который может похвастаться поддержкой с...
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с п...
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с пСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Hiper, которая не перестает радоват...
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor