Новые подробности о Redmi Note 10

Серию Redmi Note 10 должны запустить 4 марта, и теперь официальная страница Xiaomi India разместила несколько подсказок о новых телефонах.

Новый дизайн смартфонов должен стать легче и тоньше, чем его предшественники. На одном из тизеров демонстрируется дисплей с круглым отверстием под селфи-камеру.

Упоминается защита Gorilla Glass на передней панели и рейтинг IP52. Также виден боковой профиль устройства, на котором расположен сканер отпечатков пальцев и виден выступ основной камеры. Задняя часть устройства изогнута, а дисплей кажется плоским.

Смартфоны должны получить аудио высокого разрешения, более быструю зарядку и ,возможно,Snapdragon 750G. Ранние утечки предполагают, ЖК-панель с высокой частотой обновления и основной датчик камеры на 108 МП. Redmi Note 10 будет доступен в белом, зеленом и сером цветах, а модель Pro будет в бронзовом, синем и сером.