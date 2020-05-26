Новые подробности о Xiaomi Mi Band 5

Последняя версия фитнес-трекера Mi Band 4 имеет цветной AMOLED-дисплей, мониторинг здоровья и отслеживание физических нагрузок по цене менее $ 40.

В сети появились изображения преемника, который должен получить название Mi Band 5. Ожидается, что устройство будет оснащено новой системой зарядки, которая подключается к сети прямо в устройство. Текущая модель требует, чтобы вы сняли капсулу Mi Band 4 из браслета и поместили ее в подставку.

Считается, что последняя версия фитнес-трекера оснащена трекером менструального цикла и контролирует уровень кислорода в крови пользователя. Новинка должна получить больший 1,2-дюймовый экран и некоторые типы элементов управления камерой, позволяя пользователям делать снимки на их телефон с помощью устройства. Ожидается, что Xiaomi Mi Band 5 выйдет в следующем месяце.