Новые подробности о флагмане Huawei Honor V30

2019-11-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Honor V30; [106]
Компания Huawei Honor, скором времени уже представит свои новые смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro.

Смартфон Honor V30 получит 6.57 дюймовый IPS экран. Внутри установят процессор Kirin 990 в паре с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4200 мАч и зарядкой мощностью 40 Вт. Также установят тройную основную камеру с датчиками на 40 МП-Sony IMX600, 8 МП и 8 МП с системой оптической стабилизации изображения.

Huawei Honor V30 Pro

У старшего брата практически такие же характеристики, но отличие все же есть. Honor V30 Pro получит увеличенный объём оперативной памяти 8ГБ и 128/256 ГБ хранилище. Ещё тройная камера будет с 12 МП широкоугольным модулем, беспроводная зарядка с мощностью 27 Вт и обратной зарядкой на 7.5 Вт.


Комментарии и отзывы Huawei Honor V30
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