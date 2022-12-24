Новые примеры фото с камеры Leica в Xiaomi 13 Pro

Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь поделился новой подборкой фотографий, сделанных на основную камеру топового камерофона Xiaomi 13 Pro. Недавно новинка появилась в китайской продаже, а её европейский релиз ожидается в следующем месяце.

Напомним, что оцененный от 575 долларов Xiaomi 13 Pro оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED Е6 с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120, яркостью 1200-1900 кд/кв.м, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптикой Lecia и стабилизацией HyperOIS), 50 Мп (75-мм объектив на датчике S5KJN1) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4820 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-обратной беспроводной зарядок, защитой от пыли и воды (IP68), а также поддержкой Wi-Fi 6E.