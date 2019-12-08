Новые проблемы у новых Apple MacBook Pro

Компания Apple выпустила в 2019 году обновленный 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с новой клавиатурой.

Однако на компанию Apple посыпались жалобы на новый MacBook Pro. На форумах уже собралось несколько сотен жалоб на звук. Из динамиков ноутбуков звучат непонятные хлопки, щелчки и треск во время воспроизведения музыки, видеороликов или при получении уведомлений. Вот пример тому доказательство.

Некоторые владельцы MacBook Pro писали что, тестировали несколько ноутбуков в Apple Store, и на трех из четырех были слышны такие звуки. Компания Apple уже в курсе об этой проблеме и уже работает над ее устранением. Скорее всего проблему устранят с помощью обновления.