Новые рендеры Pixel 4 демонстрируют лицевую панель

2019-07-22, Автор - Anna; Продукт - Google Pixel 4; [54]
В сети появились новые рендеры Google Pixel 4, которые демонстрируют большой лоб и подбородок в верхней и нижней части телефона. Поскольку нет заднего датчика отпечатка пальца, мы могли бы рассмотреть вертикально расположенные датчики на лбу, которые необходимы для технологии распознавания лиц.

Ожидается, что Pixel 4 будет поставляется с 5,6-дюймовым дисплеем и корпусом размером 147,0 x 68,9 x 8,2 мм. Для сравнения, 5,5-дюймовый Pixel 3 имеет размеры 145,6 х 68,2 х 7,9 мм. На тыльной стороне находятся два объектива, светодиодная вспышка и датчик ToF. Код Google Camera намекает на то, что Pixel 4 может поставляться с телеобъективом.

Новые рендеры основаны на утечки в прошлом месяце, когда тестовый Pixel 4 был замечен в метро в Лондоне.

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