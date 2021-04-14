Новые рендеры Realme 8 5G

Realme запустит смартфоны Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G в Таиланде 21 апреля. Realme Thailand опубликовала несколько постов в социальных сетях, которые раскрывают внешний вид смартфона Realme 8 5G.

Согласно постам Realme, смартфон Realme 8 5G будет доступен в двух цветовых вариантах Supersonic Blue и Supersonic Black. На задней панели смартфона будет установка из четырех камер со светодиодной вспышкой, где основная камера на 48 мегапикселей. Также телефон получит 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD + и частотой обновления изображения 90 гц. Под капотом устройства будет трудится процессор Dimensity 700.

Сертификация смартфона FCC показала, что смартфон работает на ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0. Другие функции новинки включают: двойной 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, BDS и аккумулятор емкостью 5000 мАч.
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