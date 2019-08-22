Новые середнячки LG: LG K40s и LG K50s

Компания LG представила два новых смартфона среднего ценового сегмента — LG K40s и LG K50s. Это обновленные версии K40 и K50, которые были представлены в феврале этого года.
LG K40sСмартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9 с вырезом-каплей для 13-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера здесь двойная: 13 Мп + 5 Мп (вспомогательный сверхширокоугольный модуль).
Внутри установлен 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц (какой именно — не уточняется, но скорее всего, это MediaTek Helio P22) в связке с 2 либо 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, объем которого можно увеличить с помощью карты памяти microSD. Емкость аккумулятора 3500 мАч.
Сзади расположен сканер отпечатков пальцев, также есть отдельная кнопка для вызова голосового помощника Google. Кроме того, смартфон защищен от ударов, влаги и температуры по военному стандарту MIL-STD-810G.
LG K50sУ старшей модели 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и тем же вырезом для такой же 13-мегапиксельной фронтальной камеры. А вот основная камера здесь тройная: к двум модулям, как у LG K40s (13+5 Мп), присоединился 2-мегапиксельный датчик глубины сцены.
Внутри 8-ядерный процессор, работающий на частоте до 2,0 ГГц, который тоже не называют, 3/32 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. LG K50s также имеет сканер отпечатков пальцев и защищен по военному стандарту MIL-STD-810G.