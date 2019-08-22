Новые середнячки LG: LG K40s и LG K50s

Компания LG представила два новых смартфона среднего ценового сегмента — LG K40s и LG K50s. Это обновленные версии K40 и K50, которые были представлены в феврале этого года.

LG K40s

Смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9 с вырезом-каплей для 13-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера здесь двойная: 13 Мп + 5 Мп (вспомогательный сверхширокоугольный модуль).

Внутри установлен 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц (какой именно — не уточняется, но скорее всего, это MediaTek Helio P22) в связке с 2 либо 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, объем которого можно увеличить с помощью карты памяти microSD. Емкость аккумулятора 3500 мАч.

LG K50s

Сзади расположен сканер отпечатков пальцев, также есть отдельная кнопка для вызова голосового помощника Google. Кроме того, смартфон защищен от ударов, влаги и температуры по военному стандарту MIL-STD-810G.У старшей модели 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и тем же вырезом для такой же 13-мегапиксельной фронтальной камеры. А вот основная камера здесь тройная: к двум модулям, как у LG K40s (13+5 Мп), присоединился 2-мегапиксельный датчик глубины сцены.

Внутри 8-ядерный процессор, работающий на частоте до 2,0 ГГц, который тоже не называют, 3/32 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. LG K50s также имеет сканер отпечатков пальцев и защищен по военному стандарту MIL-STD-810G.

Когда и почем ждать

Продажи обеих новинок стартуют в октябре в Европе, Латинской Америке и Азии, но сколько они будут стоить — пока неизвестно. Полноценную презентацию LG проведет в рамках выставки IFA, которая стартует 6 сентября в Берлине.