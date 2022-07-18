Новые складные смартфоны Samsung Galaxy представят 10 августа

В сети появился рекламный постер новой презентации компании Samsung, на которой должны представить новые складные смартфоны. Мероприятие состоится 10 августа. Заметим, что Galaxy Z Fold3 и Flip3 были представлены 11 августа прошлого года.

Что до новых флагманов, то Samsung Galaxy Z Flip4 прочат однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый складной дисплей с кадровой частотой 120 Гц, дополнительный 2,1-дюймовый sAMOLED-экран, 8 ГБ оперативной памяти, тыльную камеру с главным модулем разрешением 12 Мп и батарею ёмкостью 3700 мАч. Samsung Galaxy Z Fold 4 приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 7,6-дюймового гибкого экрана с подэкранной камерой и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом.