Новые смарт часы Amazfit Smart Watch 2

Помимо традиционного датчика сердцебиения в Amazfit Smart Watch 2 предусмотрена возможность измерения электрокардиограммы человека. Часы способны локально хранить до 60 минут данных ЭКГ в течение 7 дней. Также они умеют автоматически отслеживать 10 видов спорта и поддерживают технологию NB-IoT, позволяющую передавать данные без подключения к смартфону по Bluetooth. Это позволяет сообщать о чрезвычайных ситуациях в режиме реального времени и отправлять важную информацию, в том числе о низком сердечном ритме, проявлениях аритмии и обнаружении падения человека.Amazfit Smart Watch 2 оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454х454 пикселей (326 ppi). В качестве аппаратной платформы используется четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2500, разработанный специально для носимых устройств. Он работает в паре с чипсетом Huangshan MHS001 от Huami, созданном для анализа информации о здоровье пользователя с помощью искусственного интеллекта.Стоимость смартфона составит 129 долларов.