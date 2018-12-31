Компания Fitbit выпустила новые смарт-часы Fitbit Versa. Fitbit Versa отличается традиционным дизайном с квадратным дисплеем.

Вес чалов составляет 38 г. что безусловно является плюсом. Устройство не слишком толстое, благодаря конусным краям. Благодаря алюминиевому корпусу Versa также имеет прочную конструкцию и может легко выдерживать небольшие падения.

Они также водонепроницаемы на глубине до 50 метров. Экраном служит 1,34-дюймовая панель с разрешением 300 х 300 пикселей. Защитный слой Corning Gorilla Glass 3 защищает панель от царапин.

На задней части расположился пульсометр и контакт для зарядки. Fitbit Versa хорошо работает как с платформами Android, так и с iOS. Стоимость смарт-часов составляет 286 долларов.