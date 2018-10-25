Новые смарт-часы Misfit's Vapor 2

Misfit's Vapor 2 touchscreen smartwatch готов присоединиться к линии модных фитнес-трекеров компании.

В отличие от оригинала , Vapor OS с технологией Vear 2 будет оснащен GPS и NFC, что делает его привлекательным для тех, кому нравится оставлять свой телефон дома во время тренировок. Misfit также обновил оптический датчик сердца Smartwatch, который отслеживает активные и низкие частоты сердечных сокращений. Vapor 2 работает на процессоре Snapdragon Wear 2100, также улучшена Wear OS, увеличили время автономной работы. Vapor 2 является привлекательным устройством с круглым дисплеем AMOLED и 4 ГБ памяти. Часы будут доступны в двух корпусах из нержавеющей стали, 41 мм и 46 мм. Также будут доступны 18 различных ремешков. Стоимость данных часов будет составлять 250 долларов.