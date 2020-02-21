Компания Mobvoi анонсировала новый смарт-часы TicWatch Pro 2020 на операционной системе Wear OS.

Новые смарт часы TicWatch Pro 2020 получили дизайн как у сматр-часов TicWatch Pro 2019 года выпуска, но улучшенной системой внутри.

Новинку оснастили 4 ГБ ОЗУ в паре 4 ГБ ПЗУ и ударопрочный корпус с защитой военного стандарта MIL-STD-810G и IP68. По этому новинка не боится ударов и воды.

За автономность часов будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 415 мАч. Этого хватит до 30 дней в режиме ожидания.

За производительность часов будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Ещё в смарт часы оснастили NFC модулем, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и двойным дисплеем. Основной с AMOLED-матрицей, а дополнительный с IPS. Он показывает время в режиме Always-On Display.