Новые смартфоны от T-Mobile

2018-11-14, Автор - Ganibal; Продукт - T-Mobile Revvl 2 и Revvl 2 Plus.; [104]
T-Mobile сегодня представила пару новых смартфонов на базе Android - Revvl 2 и Revvl 2 Plus.

Revvl 2 оснащен 5,5-дюймовым сенсорным экраном 720x1440, основной камерой 13 Мп со светодиодной вспышкой, 8-мегапиксельным фронтальной камерой и батареей емкостью 3000 мАч. Чипсетом является MediaTek MT6739 (с четырехъядерным процессором Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц), в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемого хранилища. Revvl имеет IP52 водо- и пыленепрочность (так мало), распознавание лица, считыватель отпечатков пальцев на задней панели и поддержку Cat.4 LTE. Стоимость данного устройства будет составлять 168 долларов.

Revvl 2 Plus оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080x2160 пикселей, октановом ядре 2,5 ГГц, с 3 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельной + 2-мегапиксельной двойной задней камерой. Передняя 8-мегапиксельная камера оснащена светодиодной вспышкой. У Revvl 2 Plus установлен аккумулятор на 4000 мАч, а также встроено 32 ГБ памяти, как и у ее младшего брата. Стоимость Revvl 2 Plus составляет 252 доллара.

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