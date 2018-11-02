Новые смартфоны от компании ZTE

После долгого перерыва компания ZTE появилась с двумя новыми телефонами ZTE Blade Max View и ZTE Blade Max 2s.

ZTE Blade Max View имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и набор микросхем Snapdragon 435 с 3 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память на 32 Гб, внутри смартфона расположился аккумулятор на 4000 мАч. Сзади установлена двойная камера на 16MP + 2 MP. На передней панели имеется 8-мегапиксельная камера. ZTE Blade Max View будет доступен на Verizon за 199 долларов США, начиная с 31 октября.

ZTE Blade Max 2s также имеет 6-дюймовый экране с разрешением 1080p и имеет идентичный набор микросхем Snapdragon 435, за исключением того, что он имеет всего 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти также 32 ГБ и 4000 мАч аккумулятор. На задней панеле установлена одна камера на 13МР. А с переди расположилась камера на 5МР. ZTE Blade Max 2s будет доступен в Sprint а 179 долларов, начиная с 31 октября.