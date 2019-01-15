Новые стильные колонки Citation от Harman Kardon

Новые колонки Citation от Harman Kardon, безусловно, выглядят неплохо, их строгий дизайн подчеркивается алюминиевыми деталями и использованием шерстяной ткани Kvadrat.

В этой серии есть колонки для удовлетворения любых потребностей, от настольных опций различных размеров до полной настройки развлекательной системы. В арсенале всех моделей - голосовой ассистент Google Assistant, Chromecast 24/96, Wi-Fi, Bluetooth.

Запустите песню на одном динамике и распространите ее на другие устройства в вашем доме с помощью нескольких нажатий на приложение. Если вам нужен потрясающий опыт просмотра фильмов, соберите их всех в одной комнате, чтобы создать систему объемного звучания 5.1. Динамики будут поставляться с опцией ткани Winter Grey или Classic Black.