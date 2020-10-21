Новые телевизоры OPPO поставляются с ужасным пультом дистанционного управления

OPPO совершила набег на рынок смарт-ТВ, выпустив в Китае телевизоры OPPO TV R1 и OPPO TV S1. Последний - это телевизор премиум-класса с дисплеем 4K QLED и ценой, превышающей 1000 долларов с ужасным пультом дистанционного управления.

Изображенный пульт OPPO TV S1 выглядит почти как пульт компании OnePlus - RC-001A, но отличается по функциям кнопок. На пульте OPPO внизу также есть логотип производителя, как и у OnePlus RC-001A.

Конечно же, мы не слишком удивлены, поскольку OPPO и OnePlus являются дочерними компаниями. Тем не менее, этот пульт не получил должного приема, поэтому очень разочаровывает то, что OPPO решила запустить собственный смарт-телевизор с таким же пультом более чем через год после того, как OnePlus выпустила свой телевизор.