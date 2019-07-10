Новые топовые звуковые карты AE-9 и AE-7 от Creative

Компания Creative представила новейшие звуковые карты премиум-класса на базе PCIe от Creative - Sound Blaster AE-9 и AE-7.

Sound Blaster AE-9 является новым флагманом линейки. В основе лежит «аудиофильский» ЦАП ESS 9038, который обеспечивает до 129 дБ DNR, 32-битную дискретизацию PCM 384 кГц PCM, воспроизведение звука без потерь в DSD64». Карта также «имеет конденсаторы Nichicon Fine-Gold, Пленочные / пленочные аудио конденсаторы WIMA и сменные операционные усилители. Главной особенностью AE-9 является его запатентованная технология CleanLine, в которой используются нестандартные схемы и компоненты, которые «устраняют проблемы с шинами напряжения» и «изолируют нежелательный шум, вызванный пульсацией питания», от высококачественных видеокарт.

В младшей модели Sound Blaster AE-7 используется ЦАП 9018 ESS, который обеспечивает «DNR до 127 дБ, с 32-битной дискретизацией 384 кГц и воспроизведением DSD64». Он позиционируется как идеальное обновление по сравнению со своим предшественником Sound BlasterX AE-5.

Обе звуковые карты поставляются с соответствующими модулями управления звуком (ACM), и могут похвастаться функциями de rigueur adio, которые ожидаются от таких премиальных аудио-надстроек, как виртуализация 5.1 и 7.1 объемного звучания, дискретное усиление наушников Xamp, а также обновленная версия программного обеспечения. AE-7 будет доступна с 15 июля по ориентировочной цене в 16 000 руб, когда AE-9 будет продаваться с 2 августа за 26 000 руб.