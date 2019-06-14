Новые умные часы Amazfit Verge 2 с ЭКГ в реальном времени за $ 190

На пресс-конференции в Китае Huami, суббренд Xiaomi, представила новые умные часы Amazfit Verge 2.

Их главной особенностью является функция ЭКГ в реальном времени. Они имеют собственный постоянно работающий AI-чип с кардио-биометрическим механизмом для более точного мониторинга сердечного ритма и позволяет проводить скрининг сердечных нарушений, таких как мерцательная аритмия, в режиме реального времени. До 60 минут данных ЭКГ хранятся локально на умных часах в течение семи дней.

В сравнении с предыдущим поколением, AMAZFIT Verge 2 обзавелись поддержкой eSIM и возможностью доступа к мобильным 4G сетям. Это означает, что умные часы могут функционировать как автономное устройство для приема и совершения звонков. Хотя он совместим со всеми основными телекоммуникационными компаниями в Китае, на данный момент неизвестно, будет ли глобальный вариант умных часов поддерживать eSIM.

Новинка получила обновленный пользовательский интерфейс, корпус из микрокристаллической циркониевой керамики, которая полируется в течение 35 дней, цветной AMOLED дисплей размером 1,39 дюйма, встроенный голосовой помощник, широкий набор предустановленных приложений в дополнение к стандартным, отвечающих за спортивную составляющую. Кроме того, есть поддержка NFC, благодаря которой можно совершать бесконтактные платежи. Производитель обещает до 28 часов использования при подключении 4G благодаря аккумулятору на 420 мАч. Стандартная модель уже доступна по ориентировочной цене в $ 145, версия ЭКГ обойдется в $ 190, но поступит в продажу только в июле.