Новые умные часы Apple не получат важных функций

Свежие утечки об Apple Watch Series 7, умных часах следующего поколения от компании из Купертино, которые, как ожидается, будут анонсированы позже в этом году, предполагают улучшения как внутри, так и снаружи. Однако сотрудники здания Bloomberg сообщают, что изначально в данных часах должно было быть гораздо больше интересных функций, но из-за трудностей в производстве от них решили отказаться, так как производитель просто не успел бы выпустить в продажу умные часы с таким набором функций. Например, изначально устройство должно было получить продвинутую систему оценки температуры тела пользователя благодаря новому датчику, но в итоге этого датчика в гаджете не будет — от него отказались. И это при том, что в китайских недорогих часах этот датчик установлен и отлично работает.

Более того, некоторые источники говорят о том, что производитель отказался от множества улучшений и банально увеличит дисплей умных часов, чтобы предоставить хоть какие-то нововведения на презентации. И, вероятно, это вполне ожидаемый шаг в ситуации, когда данные умные часы и без того достаточно популярны — зачем производитель сейчас выкатывать крупные обновления, если их можно приберечь на потом, когда уровень продаж начнет падать. Так что если вы ожидали каких-то невероятных изменений, то стоит подождать анонса, а потом спокойно взять более доступную шестую версию, которая будет чуть проще, но при этом заметно доступнее. А седьмое поколение будет для тех, кто еще не владел умными часами и хочет флагман.
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