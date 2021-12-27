Новые умные часы BoAt Watch Iris

Индийский производитель электроники BoAt представил Watch Iris, свои первые умные часы с 1,39-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем высокой четкости. BoAt Watch Iris будет продаваться в Индии по цене 60 долларов. BoAt Watch Iris предлагает множество функций, таких как несколько циферблатов, комплексную структуру уведомлений, включая звонки, текстовые сообщения, электронные письма и другие уведомления.

BoAt Watch Iris может измерять уровень сахара в крови человека с помощью датчика SpO2, а также обеспечивает круглосуточный мониторинг сердечного ритма. Он имеет 8 встроенных активных спортивных режимов, обладает степенью водонепроницаемости IP68 и обеспечивает до 7 дней автономной работы. Спортивный режим включает плавание, футбол, баскетбол, езду на велосипеде, ходьбу, бег и прыжки с трамплина.