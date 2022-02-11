Новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Max

Сегодня компания Fire-Boltt представила новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Max с впечатляющими функциями.

Часы Fire-Boltt Ninja Pro Max имеют квадратный циферблат с механической кнопкой и толщину 9,5 мм. Он оснащен 1,6-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем (240 × 288 пикселей). Смарт-часы имеют изогнутое стекло на дисплее с эффектом 2,5D. Кнопку заводной головки сбоку также можно использовать для навигации по меню. Его размеры 34,5×41,5×40 мм, а вес 45 грамм.

Умные часы совместимы с iPhone под управлением iOS 9.0 и выше, а также с устройствами Android под управлением Android 4.4 и выше. Пользователи могут настроить внешний вид Fire-Boltt Ninja Pro Max с помощью нескольких циферблатов через приложение Da Fit. Fire-Bolt Ninja Pro Max поставляется с аккумулятором емкостью 200 мАч, который обеспечивает до восьми дней работы и до 30 дней в режиме ожидания без подзарядки. Умные часы также обеспечивают защиту от воды и пыли с сертификацией IP67.
Комментарии и отзывы Fire-Boltt Ninja Pro Max
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