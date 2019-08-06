Новые умные часы WearOS от Fossil

Fossil анонсировала пятое поколение умных часов WearOS, которые известны как Gen 5. Для мужчин - линия Gen 5 Carlyle HR, а для женщин - серия Gen 5 Julianna HR. Они отличаются по отделке, но аппаратное обеспечение одинаково для всех моделей. Они имеют размеры 44 мм и имеют круглый 1,28-дюймовый экран с разрешением 328 ppi. Водонепроницаемость корпуса составляет 30 метров. Внутри используется более эффективный Qualcomm Snapdragon 3100-soc вместе с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. Оба выросли вдвое по сравнению с предыдущим поколением. На задней панели есть датчик сердечного ритма, встроенный GPS, динамик и высотомер. Fossil добавил различные режимы для экономии заряда батареи. Режим расширенной батареи только дает уведомления и измеряет частоту сердечных сокращений. Существует также режим, в котором отображается только время. В стандартном режиме это будет длиться до 36 часов.