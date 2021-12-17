Новые умные часы премиум-класса от Garmin

Фотографии также показывают, что Garmin использует 43-миллиметровую конструкцию из нержавеющей стали для своего корпуса, стекло Gorilla Glass для прочной и устойчивой защиты дисплея, а также водонепроницаемость до 50M. Garmin будет поддерживать сменные ремешки диаметром 20 мм, как и его конкурент Galaxy Watch 4 Classic. Еще одна полезная функция Garmin - это включение технологии GPS и мульти-GNSS для точного отслеживания шагов, а также навигации для пользователей, что отлично подходит для тех, кто занимается бегом или ездой на велосипеде.