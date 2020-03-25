Новые видеокарты NVIDIA уже на подходе

На просторах интернета достаточно активно обсуждают возможность скорого анонса новых видеокарт компании NVIDIA. Однако точной даты ни у кого нет, да и ранее инсайдеры сильно путались в информации о презентации. Теперь представители самой NVIDIA сообщили, что планируют показать новинки до окончания квартала, то есть примерно до конца апреля 2020 года. Это значит, что в самое ближайшее время компания выпустит новые видеокарты с новой архитектурой и, возможно, серьёзным приростом производительности. Будем ждать новинки и надеяться, что прирост и правда будет заметен, иначе второй раз выехать на трассировке лучей уже не выйдет. Геймерам нужна мощность для запуска современных игр в 4К и на 60 кадрах в секунду как минимум.