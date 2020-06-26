Новые вкладыши Creative SXFI Trio с технологией Super X-Fi

Компания Creative представила новые проводные наушники вкладыши SXFI Trio. Они предназначены для работы с Android-устройствами и ПК, и основан на той же гибридной конфигурации с тройным драйвером, что и популярная Aurvana Trio.

SXFI Trio настроены на чистые, сбалансированные и естественные звуки. Специально разработанный кабель Kevlar USB-C предназначен для повышения прочности на растяжение и обернут в алюминиевый и медный экран для увеличения срока службы.

Главной изюминкой является технология Super X-Fi, первой для такой крошечной пары ушей. Она реализована через подключенный встроенный провод SXFI Wire, версию оригинального усилителя SXFI, который на 40 процентов меньше. Super X-Fi обеспечивает впечатляюще широкую звуковую сцену, поэтому вы можете почувствовать более просторную комнату и акустическую систему из гораздо более компактного пакета.

Сами вкладыши расположены под углом для лучшего комфорта в течение долгих часов и поставляются с шестью различными размерами силиконовых вкладышей, которые помогут найти плотное прилегание. SXFI Trio оценены в $ 200.