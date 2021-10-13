Новые защищенные ноутбуки Dell Latitude выдерживают практически все

Dell анонсировала пару новых защищенных ноутбуков в линейке Latitude для бизнеса. Новые Dell Latitude 5430 Rugged и Dell Latitude 7330 Rugged Extreme имеют конструкции, способные выдержать любые нагрузки, а также высокие характеристики во всех отношениях.

Dell Latitude 5430 Rugged, это 14-дюймовый ноутбук, причем очень мощный. Он поставляется с процессорами Intel Tiger Lake до Intel Core i7-1185G7 с vPro, он оборудован 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ хранилища SSD. Он также включает в себя два аккумулятора емкостью 53,5 Втч, которые обеспечивают до 25 часов работы без подзарядки. Но если этого недостаточно, батареи также можно заменять в горячем режиме, поэтому вы можете заменить аккумулятор, не выключая ноутбук. 14-дюймовый дисплей имеет разрешение Full HD с яркостью до 1100 нит, поэтому его можно использовать практически в любых условиях. Версия с сенсорным экраном поддерживает перчатки, поэтому ее можно использовать в более экстремальных условиях. В этом вся суть этих ноутбуков, которые имеют рейтинги MIL-STD-810H и IP53, чтобы гарантировать, что они могут выдерживать удары, пыль и воду. Dell протестировала Latitude 5430 Rugged на многочисленные падения, пыль, вибрацию, удары, влажность, высоту и экстремальные температуры, поэтому он может противостоять всем этим факторам.

Однако Latitude 7330 Rugged Extreme еще более долговечен. Он обладает степенью защиты от воды и пыли IP65, а также рейтингом MIL-STD-810H для долговечности. Тем не менее, тестирование этого устройства является гораздо более экстремальным, с тестами на падение с высоты 1,82 метра и в общей сложности 78 падений для теста. Он также был протестирован при дожде, песке и пыли, вибрациях, влажности, соляном тумане, высоте, взрывоопасной атмосфере, солнечной радиации и многом другом. Это действительно ноутбук, способный противостоять чему угодно.