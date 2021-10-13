Новые защищенные ноутбуки Dell Latitude выдерживают практически все

Dell анонсировала пару новых защищенных ноутбуков в линейке Latitude для бизнеса. Новые Dell Latitude 5430 Rugged и Dell Latitude 7330 Rugged Extreme имеют конструкции, способные выдержать любые нагрузки, а также высокие характеристики во всех отношениях.

Dell Latitude 5430 Rugged, это 14-дюймовый ноутбук, причем очень мощный. Он поставляется с процессорами Intel Tiger Lake до Intel Core i7-1185G7 с vPro, он оборудован 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ хранилища SSD. Он также включает в себя два аккумулятора емкостью 53,5 Втч, которые обеспечивают до 25 часов работы без подзарядки. Но если этого недостаточно, батареи также можно заменять в горячем режиме, поэтому вы можете заменить аккумулятор, не выключая ноутбук. 14-дюймовый дисплей имеет разрешение Full HD с яркостью до 1100 нит, поэтому его можно использовать практически в любых условиях. Версия с сенсорным экраном поддерживает перчатки, поэтому ее можно использовать в более экстремальных условиях. В этом вся суть этих ноутбуков, которые имеют рейтинги MIL-STD-810H и IP53, чтобы гарантировать, что они могут выдерживать удары, пыль и воду. Dell протестировала Latitude 5430 Rugged на многочисленные падения, пыль, вибрацию, удары, влажность, высоту и экстремальные температуры, поэтому он может противостоять всем этим факторам.

Однако Latitude 7330 Rugged Extreme еще более долговечен. Он обладает степенью защиты от воды и пыли IP65, а также рейтингом MIL-STD-810H для долговечности. Тем не менее, тестирование этого устройства является гораздо более экстремальным, с тестами на падение с высоты 1,82 метра и в общей сложности 78 падений для теста. Он также был протестирован при дожде, песке и пыли, вибрациях, влажности, соляном тумане, высоте, взрывоопасной атмосфере, солнечной радиации и многом другом. Это действительно ноутбук, способный противостоять чему угодно.

Комментарии и отзывы Dell Latitude
Ноутбук Realme Book показали на фото…
Ноутбук Realme Book показали на фотоКомпания Realme объявила о том, что презентация ноутбука Book состоится уже через неделю, 18 августа. Лэп…
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый иг…
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игВ середине лета мы проводили детальное тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q,…
Ноутбук от Nokia на базе Windows 11…
Ноутбук от Nokia на базе Windows 11Компания Nokia представила свой ноутбук Nokia PureBook S14 на операционной системе Windows 11. Nokia Pure…
Ноутбук Realme Book засветился на живых фото…
Ноутбук Realme Book засветился на живых фотоВ сети появились качественные живые фото ноутбука Realme Book, официальный релиз которого запланирован на…
Ноутбук realme Book представят в августе этого года…
Ноутбук realme Book представят в августе этого годаrealme планирует выйти на рынок ноутбуков. Производитель мобильных устройств представит модель realme Boo…
Представлен ноутбук ASUS Zephyrus G14 Alan Walker Special Ed…
Представлен ноутбук ASUS Zephyrus G14 Alan Walker Special EdКомпания ASUS и диджей Алан Уокер представили ноутбук Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, который в…
Новый HP Spectre x360 получил OLED-экран …
Новый HP Spectre x360 получил OLED-экран Компания HP пополнила ассортимент гибридных ноутбуков новым поколением Spectre x360, которое работает под…
MSI выпускает трансформируемый ноутбук Summit E16 Flip…
MSI выпускает трансформируемый ноутбук Summit E16 FlipMSI объявила о выпуске трансформируемого ноутбука Summit E16 Flip, анонсированного на выставке CES 2021. …
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor