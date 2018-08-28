Новый 15-дюймовый Xiaomi Mi Notebook появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам нового 15,6-дюймового Mi Notebook, который отличается от предшественников отдельным цифровым блоком на клавиатуре. Конфигурация с Core i5 и 4 ГБ оперативной памяти оценена в 587 долларов, с Core i5 и 8 ГБ ОЗУ обойдется в 660 долларов, а топовая версия с Core i7 и 8 ГБ появится позже по цене 735 долларов.

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i5 и Core i7 восьмого поколения, 4-8 ГБ оперативной памяти, SSD на 128 ГБ или HDD на 1 ТБ, графикой Nvidia GeForce MX110, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, слотом для карт памяти SD, одним портом USB 2.0 и двумя USB 3.0, интерфейсом HDMI, стереофоническими громкоговорителями суммарной мощностью 6 Вт, а также аккумулятором на 39 Втч.