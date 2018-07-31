Новый 27-дюймовый монитор Acer BM270 для профессиональных дизайнеров

Acer начала продажи нового 27-дюймового монитора для профессиональных дизайнеров и создателей цифрового контента BM270 из линейки ProDesigner. Новинка отличается максимально качественной цветопередачей с поддержкой 10-битного цвета, разрешением 4К (3840х2160 пикселей) и минимальным для матрицы IPS временем отклика в 4 мс.

Профессиональный монитор для дизайнеров с 10-битным цветом и 100% соответствием AdobeRGB и sRGB

27-дюймовый IPS-экран с поддержкой разрешения 4К (3840х2160 пикселей) и технологии HDR UltraTM с локальным затемнением

Широкие углы обзора, эргономичная стойка и технологии Acer Flicker-less, BlueLightShield и Low dimming для максимального комфорта во время работы и отдыха

Удобный экранный виджет для быстрой настройки монитора и выбора режима работы

Цветовая разница ΔE < 1 (минимально различимое для человеческого глаза отличие между цветами составляет ΔE ≈ 2.3)

Основные моменты: